Influenciador tem duas pernas amputadas após acidente em rodovia de Ribeirão Preto

O influenciador digital Matheus Dressler, de 33 anos, foi hospitalizado e teve as duas pernas amputadas após sofrer um acidente de trânsito na rodovia Antônio Machado Santana, na noite da última quarta-feira (15), em Ribeirão Preto. O carro teria capotado no acidente, registrado no km 7.

Matheus ficou conhecido nas redes sociais por produzir conteúdos focados em vídeos com carros de alta potência e de luxo. No momento do acidente na rodovia, a SP-225, ele estava dirigindo uma BMW 325.

Nos próprios perfis, ele compartilhava diversos vídeos de corrida de carros, realizando manobras e arrancadas, nos dois casos em alta velocidade.

Fratura exposta

Informações da EPTV, afiliada da TV Globo, apontam que Matheus chegou à unidade de saúde onde foi atendido com fratura exposta de dor, mas sem outras lesões. Ele segue internado na CTI do hospital São Lucas, onde foi constatada a necessidade da amputação com desarticulação do joelho direito, além da colocação de uma placa metálica na fíbola esquerda.

Agora, sem risco de morte, Matheus deve ser submetido a novos procedimentos para limpeza das lesões, com objetivo de evitar uma necrose.

Ainda segundo as informações divulgadas pela EPTV, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.