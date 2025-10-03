Um dos mortos em ataque à sinagoga foi ferido por disparos de agentes

A Polícia britânica admitiu, nesta sexta-feira (3), que um dos mortos no ataque a uma sinagoga de Manchester, na Inglaterra, foi provavelmente ferida por disparos realizados por agentes de segurança que atendiam a ocorrência.

O chefe de polícia local, Stephen Watson, detalhou que a investigação indica que o suspeito de realizar o atentado, identificado como Jihad Al Shamie, não estava portando uma arma de fogo, logo não poderia ser o autor do tiro que atingiu a vítima.

Ele foi morto pelos policiais após lançar o carro contra fiéis na entrada do templo, e, em seguida, tentar esfaqueá-los.

No momento do incidente, somente os oficiais que atuavam para impedir a entrada do agressor na sinagoga estavam armados.

"Portanto, sujeito a um exame forense mais aprofundado, este ferimento pode, infelizmente, ter sido sofrido como uma consequência trágica e imprevista da ação urgentemente necessária tomada por meus policiais para pôr fim a este ataque cruel", destacou Watson.

Ferido hospitalizado também foi baleado

Além da vítima morta, um dos feridos no ataque, que está hospitalizado, também apresenta lesão por disparo de arma de fogo.

No comunicado, os investigadores britânicos detalharam que a hipótese é que as pessoas baleadas estivessem atrás das portas da sinagoga quando os agentes atiraram para impedir o avanço do suspeito.

"Nossos pensamentos e orações permanecem com todas as famílias e com a comunidade em geral, impactadas por este incidente. [...] Especialistas estão prestando apoio e cuidados de todos os diretamente afetados, incluindo nossos corajosos socorristas", finalizou Watson.