Dois jovens são hospitalizados após suspeita de ataque com ácido em Londres

Dois meninos foram levados às pressas para o hospital após um suposto ataque com ácido em uma das principais ruas do bairro Walthamstow, no leste de Londres, na tarde de quarta-feira (1º). O caso ocorreu por volta das 16h30, durante uma briga entre dois grupos de jovens, segundo a Polícia Metropolitana.

Conforme as autoridades, o líquido lançado no confronto foi confirmado como uma “substância corrosiva”. Equipes da Polícia Metropolitana, do Serviço de Ambulâncias de Londres (LAS) e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência.

“Fomos chamados às 16h40 para relatos de um ataque em Stainforth Road, Walthamstow. Enviamos duas equipes de ambulância, um oficial de resposta a incidentes e nossa Equipe de Resposta a Áreas Perigosas para o local. Verificamos mais de três pacientes no local e levamos dois deles para o hospital”, disse um porta-voz do LAS ao Daily Mail.

Segundo a polícia, três jovens foram atendidos, mas os ferimentos não foram considerados fatais. Ainda conforme o comunicado oficial, “três meninos de 17 anos foram presos por suspeita de lesão corporal grave, briga e posse de arma ofensiva e permanecem sob custódia policial".

Investigações

A deputada Stella Creasy, representante de Walthamstow, classificou o episódio como “horrível” e “preocupante”, destacando que busca explicações sobre o aumento desse tipo de ocorrência.

“Quero deixar claro que reconheço a recente onda de incidentes [como] preocupante e estou buscando mais detalhes sobre quais ações estão sendo tomadas para combater crimes graves em nossa comunidade”, afirmou, em publicação nas redes sociais.

A Polícia Metropolitana informou que as investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ataque.