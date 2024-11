Tubarão arranca perna de surfista de 61 anos em ataque no Havaí

Um surfista japonês de 61 anos teve uma perna arrancada após o ataque de um tubarão, na manhã da última sexta-feira (1º), em uma praia do Havaí. O membro direito foi mordido do joelho para baixo.

O caso aconteceu em Sand Pailes, em Waiehu Beach Park. A vítima, identificada como Kenji Miyauchi, surfava por volta de 7h quando foi surpreendido pelo tubarão e teve a perna amputada abaixo do joelho. A ABC News informou que o surfista não percebeu a aproximação do animal.

Policiais e paramédicos realizaram os primeiros socorros aplicando dois torniquetes para conter o sangramento. Depois, Kenji foi transportado ao Maui Memorial Medical Center, onde foi internado em estado crítico.

Veja também Segurança Barbatanas de tubarão avaliadas em cerca de R$ 1,5 milhão são apreendidas em Fortaleza Mundo Rússia multa Google em valor 23 milhões de vezes maior que todo o dinheiro existente no mundo

As autoridades isolaram a área e deram um alerta para banhistas e surfistas. O governo do condado de Maui orientou a população a evitar o mar em um raio de aproximadamente 1,5 km. O aviso ficou em vigor até este sábado (2) e pode ser estendido se houver novos avistamentos de tubarões.

Equipes de patrulha vasculharam a área com drones e jet skis em busca dos animais. O incidente chamou a atenção das autoridades, visto que o Havaí já registrou casos parecidos neste ano.

Em junho, o surfista Tamayo Perry morreu após ser atacado em Oahu, na costa norte da ilha.

Campanha de apoio

Uma amiga de Kenji, Charissa Leising, criou uma campanha intitulada "Apoie a recuperação de Kenji do ataque de tubarão" no site GoFundMe, em parceria com outros membros do surfe local.

Legenda: Charissa é amiga pessoal de Kenji Foto: Arquivo pessoal

A arrecadação busca US$ 100 mil (cerca de R$ 587 mil) para cobrir despesas médicas e adaptações na vida do surfista, após a amputação. Até o momento, foram doados mais de US$ 45,8 mil (R$ 260 mil) com o apoio de quase 450 doadores.