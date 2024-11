Rússia multa Google em valor 23 milhões de vezes maior que todo o dinheiro existente no mundo

A Rússia decidiu multar o Google em dois undecilhões de rublos, número que simboliza 23 milhões de vezes todo o dinheiro que existe no mundo. Segundo O Globo, que publicou a informação, para fins de comparação, 2,5 decilhões já são 25 bilhões de vezes mais do que US$ 100 trilhões — cerca de R$ 577,3 trilhões, na cotação atual.

A decisão é considerada, em grande parte, simbólica, para estimular a empresa a suspender as restrições aos canais russos do YouTube.

"Não consigo nem pronunciar esse número, mas é mais provável que esteja imbuído de simbolismo", afirmou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, às agências de notícias locais. "O Google não deveria restringir as ações de nossas emissoras, mas o faz. Isso deveria ser um motivo para a gerência do Google prestar atenção e corrigir", continuou.

Multas a empresas de mídia social

Desde o início do conflito contra a Ucrânia, em 2022, a Rússia tem aplicado multas pesadas a empresas de mídia social por supostamente hospedar conteúdo contra o Kremlin e pró-Ucrânia.