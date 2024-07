Suspeito de matar esposa e duas filhas de comentarista da BBC é procurado pela polícia britânica

Um homem, de 26 anos, suspeito de matar a esposa e as duas filhas do comentarista esportivo da emissora BBC, John Hunt, é procurado pela polícia britânica, nesta quarta-feira (10), em Enfield, Inglaterra. Kyle Clifford teria usado uma besta — espécie de arma semelhante ao arco e flecha — para assassinar as vítimas, de 61, 28 e 25 anos, respectivamente.

O jornal The Telegraph informou que os crimes aconteceram em uma residência na cidade de Bushey, a cerca de 34 km de Londres. Segundo a própria BBC, as mulheres foram gravemente feridas e morreram no local, nessa noite de terça-feira (9).

As autoridades realizam buscas pelo suspeito em toda a região norte da Capital e também na localidade onde aconteceu o crime. Agentes e equipes especializadas estão envolvidos na operação, conforme o chefe de Polícia, Jon Simpson.

"Nosso objetivo principal hoje é proteger a segurança pública e localizar Kyle Clifford, procurado por envolvimento com o assassinato das três mulheres em um incidente que acreditamos ser direcionado", declarou em coletiva de imprensa, realizada na delegacia de Hatfield.

Na ocasião, o oficial também fez um apelo direto a Clifford: "Kyle, se você está vendo ou ouvindo isso, por favor entre em contato com a polícia".

Os investigadores acreditam que o suspeito pode estar armado e solicitam que ninguém se aproxime dele.

"Este é um incidente incrivelmente difícil para a família das vítimas e pedimos que a sua privacidade seja respeitada à medida que compreendem o ocorrido", declarou o superintendente Rob Hall, responsável pelo caso.