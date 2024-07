Passageira confunde banheiro com saída de emergência de avião e voo é cancelado, na China

Uma passageira de um voo na China confundiu a porta do banheiro com a saída de emergência, e o avião teve de ser esvaziado às pressas. Um escorregador de evacuação foi acionado por conta da confusão, que ocorreu antes da decolagem.

Os passageiros foram acomodados em um hotel e ainda receberam indenização de 400 yuans (cerca de R$ 300 na cotação atual).

O caso ocorreu no último dia 4 de julho com um voo que saía de Quzhou com destino a Chengdu, da companhia Air China, conforme o jornal South China Morning Post.

Mulher pode pagar multa

A mulher que acionou a saída foi interrogada pela polícia, e afirmou que realmente achou que a porta fosse do banheiro. A ação dela pode custar multa e até detenção administrativa, segundo as leis chinesas.

"Quando o escorregador de evacuação saiu, até os comissários de bordo ficaram assustados. A passageira estava em lágrimas quando ouviu que precisaria pagar pelos danos", disse um dos passageiros ao jornal Chongqing Morning Post.