Brasileira encontrada morta nos EUA: veja o que se sabe sobre o caso

A morte da brasileira Suzan Christian Barbosa Ferreira, de 42 anos, encontrada sem vida nos EUA, ainda é um mistério para a polícia norte-americana. Ela passou uma semana desaparecida e foi achada sem roupas no estado de Detroit, em uma zona rural, às margens de uma rodovia, no último dia 30 de junho.

O Itamaraty acompanha o caso, e o Consulado-Geral do Brasil em Chicago, foi acionado. Os familiares de Suzan estão em contado direto com as autoridades.

Os familiares iniciaram uma vaquinha para trazer o corpo ao Brasil, para Minas Gerais. Eles têm uma meta de R$ 100 mil, e até a tarde desta terça-feira (9), a arrecadação passava de R$ 34 mil.

Qual a última vez que a brasileira foi vista?

Ela estava hospedada em um hotel e foi vista fazendo check-out da recepção e entrando em um veículo para seguir ao aeroporto. No entanto, ela sumiu e só foi encontrada já morta, uma semana depois.

A irmã de Suzan, Renata Ferreira, disse à rádio CBN que não foi possível identificar a placa do carro e nem quem era o motorista. No extrato bancário da brasileira também havia cobrança de carro por aplicativo.

"Então, assim, a polícia viu ela saindo e entrando nesse carro. Mas falaram que a placa não dava para ver direito, que ela saiu de livre e espontânea vontade, fez o check-out com as coisas delas. A gente sabia que ela ia sair do hotel, mas a minha irmã esperava que fosse num Uber chamado por ela. A gente só tem essa informação aí. Agora, o que aconteceu nesse trajeto, a polícia está investigando ainda", disse Renata

A irmã ainda informou que "a última mensagem foi quando ela disse que estava num hotel e estava cansada, que iria tomar banho e descansar. Ela não mencionou que sairia".

Veja também Mundo Americano desaparecido durante 22 anos é encontrado mumificado em montanha do Peru Mundo Príncipe William brigou com rei Charles para não 'substituir' Kate em compromissos reais, diz jornal Mundo Brasileira é encontrada morta em rodovia nos EUA; suspeita é de crime sexual

Como o corpo foi encontrado?

Conforme a família, há suspeita de crime sexual, pois o corpo estava sem roupas e jogado em uma margem de rodovia. Suzan foi localizada a uma localidade 30 minutos depois do último sinal do celular dela.

O telefone, inclusive, não foi encontrado. "Alguma coisa aconteceu ali, não sabemos o que. Realmente, os planos dela era seguir viagem, para chegar aqui", comentou a irmã dela.

O que Suzan fazia nos EUA?

A brasileira estava nos EUA a trabalho, e havia chegado ao país há cerca de um mês. Ela trabalhava com importações, e viajou sozinha para fechar negócios.