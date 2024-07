Americano desaparecido durante 22 anos é encontrado mumificado em montanha do Peru

O corpo de um alpinista americano desaparecido há 22 anos — enquanto escalava uma montanha nevada com mais de 6,7 mil metros, no Peru — foi encontrado mumificado e com vestimentas em bom estado. A informação foi divulgada pela Polícia peruana, nessa segunda-feira (8).

O americano William Stampfl, de origem eslovena, foi reportado como desaparecido em junho de 2002 quando uma avalanche de neve o sepultou no Huascarán, monte de 6.757 metros, na região de Áncash, cerca de 400 km ao norte de Lima.

Veja também Mundo Morre britânica que admitiu dar dose de morfina fatal para filho pequeno que tinha câncer terminal Mundo Vídeo mostra buraco 'sem fundo' onde montanhista brasileiro caiu no Peru

"Após uma intensa busca, localizaram o corpo mumificado e desidratado no Huascarán", a montanha mais alta do Peru, indicou a polícia nas redes sociais.

A descoberta foi possível devido ao derretimento das geleiras dos nevados, consequência das mudanças climáticas, fenômeno que afeta a Cordilheira Branca dos Andes peruanos. Assim, o corpo ficou exposto. Stampfl estava vestido com roupas de escalada, arnês e botas, todos bem conservados.

Identificação feita por documentos

Os socorristas identificaram o americano graças ao passaporte estadunidense encontrado entre as roupas. Stampfl tinha 59 anos na época do acidente.

O frio extremo do Huascarán, que podem chegar a 19 °C negativos durante a noite, teria permitido a conservação do corpo desde 2002.

Segundo o relatório da polícia, os socorristas "encontraram o corpo a uma altitude de 5.200 metros, próximo ao acampamento base um do Huascarán", área caracterizada por fendas e considerada perigosa.

O corpo foi levado para o necrotério da cidade de Yungay.

Em junho, também foi encontrado o corpo de um escalador italiano que sofreu um acidente ao tentar uma escalada no nevado Cashan, que tem 5.716 metros de altura.

A Cordilheira Branca, conhecida pela cadeia montanhosa do nordeste do Peru, que abriga montanhas como o Huascarán e o Cashan, é uma área turística frequentada por alpinistas de todo o mundo.