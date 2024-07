Vídeo mostra buraco 'sem fundo' onde montanhista brasileiro caiu no Peru

A equipe de busca e resgate do montanhista brasileiro Marcelo Motta Delvaux, que caiu em um buraco em Nevado Coropuna, a quarta montanha mais alta do Peru, divulgou imagens do local. O mineiro desapareceu no dia 30 de junho, e não há possibilidade de resgate do corpo por conta da profundidade e instabilidade da região, segundo a irmã Patrícia Delvaux. As buscas foram encerradas neste domingo (7).

O vídeo mostra o buraco "sem fundo" onde o montanhista caiu. Em dado momento, não é mais possível identificar o fim. A neve no entorno também torna a descida complicada.

Buraco 'sem fundo' chamou atenção de guias

É possível ainda ver pegadas que seriam de Marcelo. Conforme especialista do Blog Alta Montanha, o brasileiro chegou ao local e procurou um local seguro para saltar, mas provavelmente quando se preparava a borda colapsou.

Família contratou guias profissionais para busca

O corpo começou a ser procurado em 4 de julho, pela Polícia de Arequipa, cidade onde fica a montanha. Uma equipe de guias profissionais contratada por familiares do montanhista também atuou.

Todo o percurso de Marcelo foi rastreado. Ele chegou ao topo Coropuna Oesteno dia 3 por volta das 15h. Pouco depois, ele começou a descida, mas a 6.300 metros o sinal dele parou e ele não se moveu mais.

Marcelo Delvaux é um montanhista experiente e se aventura há 25 anos. Ele já escalou mais de 150 montanhas nos Andes e no Himalaia, segundo o jornal O Globo.