Saiba quem é o jovem de 20 anos que atirou em Trump em comício; vídeo mostra homem em telhado

O atirador que abriu fogo contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump era um jovem de 20 anos, identificado como Thomas Matthew Crooks, de acordo com o FBI. Crooks foi morto por agentes após realizar os disparos durante comício em Butler, Pensilvânia, nesse sábado (13). Além de Trump, outra pessoa foi atingida, mas morreu, e uma terceira estaria internada.

Informações coletadas pelo FBI dão conta de que o atirador morava no distrito Bethel Park, a cerca de 70 quilômetros de onde Trump foi baleado. Ele teria agido sozinho, mas as autoridades ainda investigam o caso.

Um vídeo obtido pelo portal TMZ, mostra Thomas em um telhado apontando a arma para o comício. Ao fundo, é possível ouvir pessoas gritando e uma pedindo para chamarem a emergência. Ele estava posicionado sobre um telhado a 120 metros de distância do palco do comício, com um fuzil AR-15.

Outra imagem mostra o jovem supostamente já morto no mesmo telhado de onde realizou os disparos.

Legenda: Jovem foi morto ainda no telhado de onde disparou Foto: Reprodução/GloboNews

Segundo o jornal The New York Times, ele não tinha registros criminais. Thomas se formou no colégio em 2022, pela Bethel Park High School, e chegou a receber um prêmio de 500 dólares por sua atuação junto a Iniciativa Nacional de Matemática e Ciência.

Registrado como republicano

No sistema de votação eleitoral do estado norte-americano da Pensilvânia, Thomas Crooks aparecia como republicano, o partido de Trump. No entanto, a Associated Press informou que em 2021 ele doou 15 dólares a um comitê progressista que apoiou os democratas no dia da posse de Joe Biden, atual presidente dos EUA.

O pai de Thomas, Matthew Crooks, falou com CNN e informou que ainda "tentava descobrir" o que havia acontecido.

Atentado

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano às eleições de novembro, pronunciou-se após atentado durante comício eleitoral realizado nesse sábado (13), no estado da Pensilvânia.

"Fui baleado com uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita", disse Trump logo após o atentado na cidade de Butler, num estado crucial nas eleições presidenciais.