Suposto autor de disparo contra Trump e espectador são mortos após ataque nos EUA

O suposto atirador que atingiu o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e um espectador foram mortos, conforme a imprensa americana, neste sábado (13). O candidato republicano à presidência, saiu do evento político com ferimento na orelha direita.

Barulhos de tiros surpreenderam quem estava no comício de Donald Trump enquanto ele discursava. Agentes do Serviço Secreto removeram o candidato que saiu com o rosto sangrando do local.

A equipe de Trump informou que ele está bem e sendo examinado em um centro médico. "O presidente Trump agradece às forças de ordem e às primeiras pessoas que intervieram, por sua ação rápida durante esse ato hediondo. Ele passa bem e está sendo examinado em um centro médico local. Haverá mais detalhes", informou o porta-voz da campanha, Steven Cheung.

Ainda não há informações sobre a autoria dos disparos e nem a intensidade a qual Trump foi atingido.

O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avalia que "não há lugar para esse tipo de violência" e disse ser grato por Trump estar bem. "Estou rezando por ele e sua família e por todos aqueles que estavam no comício, enquanto aguardamos mais informações", acrescentou.

Biden também declarou que espera falar com Trump nesta noite. O presidente pode voltar a fazer outro pronunciamento em breve.

Repercussão do caso

O ataque durante o comício de Donald Trump despertou a atenção do mundo para o acontecimento no contexto de disputa eleitoral. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se pronunciou sobre a situação.

"O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável", escreveu Lula.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro também demonstrou apoio ao líder americano. "Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos veremos na posse", publicou nas redes sociais.