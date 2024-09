Papa Francisco reza por vítimas de desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, em Recife

Neste domingo, 1º de setembro, o papa Francisco rezou pelas vítimas do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Recife, durante a distribuição de cestas básicas. A oração ocorreu na Praça São Pedro, no Vaticano, durante o angelus dominical.

Veja também Segurança Acusado de matar 'milionário da Mega-Sena' no Ceará será julgado nesta segunda (2) Segurança Vendedora de espetinho é assassinada a tiros em Maracanaú

"Rezo pelas vítimas do acidente ocorrido no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Recife, no Brasil. Que o Senhor Ressuscitado conforte os feridos e as suas famílias", pediu o líder religioso.

O momento foi compartilhado no Instagram pelo perfil de notícias oficial do Vaticano em português, o @vaticannewspt. Veja o vídeo abaixo.

ACIDENTE NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

O teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado na Zona Norte do Recife, desabou na tarde da última sexta-feira (30).

Naquele momento, cestas básicas estavam sendo distribuídas para fiéis. O acidente resultou em duas mortes e deixou 25 feridos.

Aproximadamente 60 pessoas estavam no local no momento do desabamento. Os feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na mesma região da capital pernambucana, e para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central da cidade.

As duas pessoas que morreram no acidente, Maria da Conceição de França Pinto e Antônio José dos Santos, foram sepultados na tarde do sábado (31).

O velório e o enterro aconteceram no cemitério de Casa Amarela e contaram com a presença de familiares, amigos e devotos de Nossa Senhora da Conceição.

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição passou por avaliação técnica conduzida pela Secretaria Executiva de Defesa Civil desde a manhã de sábado, 31 de agosto.

O objetivo é criar um plano eficiente para retirar os escombros sem provocar mais danos à estrutura. A expectativa é que o trabalho dure cerca de 30 dias.

O prefeito João Campos (PSB) anunciou que uma estrutura provisória será erguida na quadra próxima ao Santuário para garantir a continuidade das missas.