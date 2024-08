Remoção de destroços do teto de Santuário que caiu em Recife deve durar 30 dias

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, está passando por uma avaliação técnica conduzida pela Secretaria Executiva de Defesa Civil desde a manhã deste sábado (31). O procedimento ocorre após o desabamento do teto na sexta-feira (30), que resultou em duas mortes e deixou 25 feridos.

A análise está sendo feita em colaboração com a empresa responsável pela remoção dos destroços. O objetivo principal é criar um plano eficiente para retirar os escombros sem provocar mais danos à estrutura. A expectativa é que o trabalho dure cerca de 30 dias.

Para garantir a continuidade das missas, o prefeito João Campos (PSB) anunciou que será erguida uma estrutura provisória na quadra próxima ao Santuário. A instalação dessa estrutura visa permitir que as celebrações ocorram conforme o planejado.

“Nosso foco desde o primeiro momento foi no suporte e acolhimento às vítimas, e hoje começamos a retirada e demolição daquilo que sobrou”, explicou o prefeito.

“Nossa equipe começa, a partir de hoje, a retirada dos alambrados da quadra para erguer uma estrutura provisória para celebração de missa. A Prefeitura vai colocar coberta, iluminação e som”, completou.

A primeira missa, celebrada em homenagem às vítimas, acontece hoje, às 18h, no Morro da Conceição. A cerimônia será conduzida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, e pelo reitor do Santuário, padre Emerson Borges.