Ângelo Ferreira, prefeito de Sertânia (PE), é esfaqueado

Ângelo Ferreira, atual prefeito de Sertânia, no interior de Pernambuco, foi esfaqueado enquanto ia ao banco, na tarde desta quinta-feira (29). Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar e depois transferido para um Hospital de Arcoverde. As informações são do g1.

A Polícia Civil informou que o caso aconteceu por volta das 15h e está investigando o caso. O suspeito do crime é um empresário da cidade.

Conforme o portal do Tribunal Superior Eleitoral, o político não é candidato a reeleição. Nas redes sociais, ele apoia a candidata Rita Rodrigues (PSB).

A Governadora Raquel Lyra (PSDB) usou suas redes sociais para informar que está monitorando de perto a situação e o estado de saúde de Ângelo. Ela também destacou que a Secretaria de Defesa Social está empenhada em conduzir uma investigação minuciosa do caso.