FAB resgata tripulantes com infecção generalizada de navio na costa de Pernambuco

Dois tripulantes com quadro de infecção generalizada foram resgatados pela Força Aérea Brasileira (FAB) de um navio de cargas, na costa de Pernambuco, nesse sábado (24). As informações são da FAB e do portal G1.

A Força Aérea Brasileira informou, em seu site, que resgatou dois homens com infecção gastrointestinal, febre, suspeita de sepse (uma inflamação generalizada que pode levar à falência múltipla dos órgãos e à morte) e outras enfermidades, que necessitaram de terapia intensiva.

Os pacientes são tripulantes da embarcação Bourdeaux, que estava a cerca de 80 milhas náuticas (cerca de 150 quilômetros) do litoral de Recife. O navio, de bandeira da Libéria, é utilizado para transportar cargas a granel, como grãos, carvão e minério, e tinha deixado o Porto de Itaqui, no Maranhão, no dia 16 de agosto deste ano, com destino a Pernambuco.

O resgate foi realizado por um helicóptero do Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (1º/8º GAV) - Esquadrão Falcão, que saiu de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O Comando de Operações Aeroespaciais (Comae) acionou o Esquadrão após contato com o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Recife.

"A aeronave H-36 Caracal decolou de Parnamirim (RN) na madrugada, às 3h35, e seguiu para Recife-PE. Após abastecimento, prosseguiu para a vertical do navio para efetuar o resgate dos tripulantes por meio do içamento com o uso de um guincho de resgate. O helicóptero manteve o voo pairado enquanto a equipe SAR (do inglês Search And Rescue - Busca e Salvamento) desceu até o convés do navio e içou os tripulantes com uso de maca e alça de resgate", detalhou a FAB.

Após o içamento, a aeronave - composta por uma tripulação de dez militares (dois pilotos, um mecânico de aeronave, um operador de equipamento - guincho, três homens de resgate, um médico e dois enfermeiros) - regressou para Recife, onde pousou às 7h20. Uma ambulância aguardava para encaminhar os pacientes a uma unidade de saúde. Não há informação atualizada sobre o estado de saúde deles.

O coordenador da missão e piloto da aeronave, tenente Kaio Felipe Correia de Andrade, destacou que "a equipe bem treinada facilita o cumprimento da missão de evacuação aeromédica com segurança. Foi tudo conforme planejado. Mesmo com um contratempo com a embarcação, conseguimos exfiltrar dois enfermos. O tempo total foi de 32 minutos. Para seis içamentos, foi um tempo muito bom".