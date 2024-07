Bebê é envenenada com mamadeira de leite com chumbinho preparada pelo próprio pai

Um homem foi preso em flagrante no Recife após envenenar a própria filha, de apenas cinco dias de vida, com uma mamadeira de leite com chumbinho. A bebê foi socorrida, mas não resistiu e morreu. As informações são do g1.

As informações foram divulgadas na tarde desta quinta-feira (25) no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro Cordeiro. O caso foi desvendado após a realização de uma perícia no local do crime.

O homem foi identificado como Charles Luiz Félix da Costa, de 44 anos. A investigação descartou a participação da mãe no crime.

Em depoimento, a mulher revelou que o genitor não desejava a filha e chegou a pedir para a mãe abortar. Os pais não mantinham uma relação estável e o homem só se reaproximou um dia antes do parto.

COMO O CRIME OCORREU

Segundo o delegado Sérgio Ricardo, o pai envenenou a filha enquanto a mãe da bebê tomava banho. “Ele subiu e foi fazer a mamadeira, a mãe foi tomar banho no quarto. Quando voltou, deu um mingauzinho na mamadeira e depois entregou [a recém-nascida] para a mãe. Em dois ou três minutos, a criança começou a chorar passando mal”, contou.

A equipe médica suspeitou que a bebê tivesse sido envenenada durante o atendimento. “A médica chamou e indagou o casal ‘vocês tem chumbinho em casa?' e a mulher estranhou”, disse Sérgio Ricardo.

Após a aspiração de parte do leite do corpo da criança, foi constatada a presença do veneno. Também foram encontrados resíduos de veneno no leite que restava na mamadeira.

"A gente foi nas casas junto com a mãe da criança. O delegado encontrou em cima da pia um lixeiro pequeno com um saco plástico de cor branca, daquele que coloca batatinha frita, como se tivesse sido revirado e com resíduos de substância compatível com chumbinho", relatou o delegado.

O alimento foi preparado com fórmula de leite e foi constatado que a lata não estava contaminada. Durante o depoimento, o pai negou que tivesse envenenado a filha, mas confirmou que preparou a mamadeira.

PRISÃO

Charles Luiz foi preso e levado para a DHPP. Ele foi autuado por homicídio consumado.

O genitor passou por audiência de custódio no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano na manhã desta quinta-feira (25) e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

Em seguida, o homem foi levado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.