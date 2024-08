Filha de duas mães é obrigada a participar de festa de Dia dos Pais em escola de Pernambuco

Uma criança de 9 anos foi obrigada a participar de uma apresentação em homenagem aos Dias dos Pais, mesmo sendo filha de duas mães. O caso aconteceu na última sexta-feira (9), no Colégio Elo Kids, em Jaboatão do Guararapes (PE).

Nathalia Lins, fonoaudióloga e uma das mães da menina, chegou a justificar à instituição que essa data é muito sensível para a filha, mas a escola respondeu que funciona de forma 'tradicional'.

Anna Cristina, mãe de duas alunas que estudam no colégio, presenciou o momento em que a criança pediu para não participar da apresentação e permanecer em sala de aula até o fim da comemoração. Ao ver o desconforto da menina, que é uma amiga próxima de sua filha, se ofereceu para ficar com ela no colo.

Ao fim da apresentação, a professora responsável ainda levou a criança de volta ao palco para que participasse de uma foto em conjunto com os demais colegas e seus familiares.

Em entrevista ao g1, a jornalista Maira Moraes, a outra mãe da menina, buscou a filha na escola no dia da apresentação e estranhou que ela não quis compartilhar sobre o dia no colégio, algo que costumava ser comum entre elas.

Maira disse que só ficou sabendo do ocorrido quando a mãe de um outro colega entrou em contato, perguntando se a menina estava bem, pois chegou a ver a criança sendo acolhida pela mãe de outra amiguinha.

De acordo com ela, a escola foi avisada desde a matrícula que a menina tinha duas mães e que, em comemorações de Dia dos Pais, ela deveria ficar em sala realizando outras atividades. Nos anos anteriores, a recomendação foi seguida sem problemas, contrariando o ano atual.

Nathália Lins procurou o Colégio Elo para questionar o motivo de terem forçado a filha a estar no momento da comemoração de Dia dos Pais. Ela afirmou que conversou com duas coordenadoras da escola no mesmo dia do ocorrido, mas as responsáveis informaram que não sabiam da situação.

Investigação

A Polícia Civil informou que as investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos. Quanto ao colégio, eles informaram ao g1 que estavam cientes do ocorrido e que o caso estava sendo tratado pelo corpo jurídico da investigação.