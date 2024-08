Médica morre após mal súbito ao usar esteira de academia em Belo Horizonte

A médica Luciana Xavier Oliveira, de 26 anos, sofreu um mal súbito e morreu após bater a cabeça enquanto usava a esteira de uma academia na região Leste de Belo Horizonte, no bairro Sagrada Família. O caso foi na última terça-feira (13). Frequentadores do local tentaram auxiliar a moça iniciando uma massagem cardíaca e acionando policiais militares nas proximidades, mas Luciana não resistiu.

Segundo informações do jornal O Globo, a jovem foi encontrada caída no chão, muito pálida, com as pupilas dilatadas e com a boca sangrando por conta de um ferimento causado pela queda do aparelho. Os policiais colocaram Luciana em uma posição que facilitasse a respiração, revezando a técnica de reanimação, conforme aponta o Boletim de Ocorrência.

A jovem, entretanto, não retomou a consciência. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e chegou a encaminhar Luciana ao hospital.

O velório aconteceu na última quarta-feira (14) em Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, terra natal de Luciana.

Quem era Luciana Xavier?

Luciana se formou em medicina em 2021 pela Faculdade de Medicina de Itajubá. Atualmente, fazia especialização em oftalmologia na Santa Casa de Belo Horizonte. A instituição emitiu nota após o falecimento.

"O Conselho Brasileiro de Oftalmologia lamenta a perda da Dra. Luciana Xavier Oliveira, aluna do 2º ano de especialização em Oftalmologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Nossos sinceros sentimentos à toda a família e amigos pela perda precoce. A gentileza, amabilidade e dedicação da Dra. Luciana permanecerão vivos na memória de todos", afirmaram.

Em novembro de 2023, Luciana participou do 42º Congresso do Hospital de São Geraldo, em Belo Horizonte, e palestrou sobre o 'sarcoma granulocítico orbitário'.