Saiba quem são as vítimas de voo que caiu no Mato Grosso

Três das cinco vítimas da queda de um avião de pequeno porte na Zona Rural de Apiacás, em Mato Grosso, nessa quinta-feira (15), eram da mesma família. O empresário Arni Alberto Spiering e os netos dele, João Marcos Trojan Spiering e Arni Alberto Spiering Benez, estavam a bordo da aeronave.

Além do trio, o acidente aéreo provocou a morte do gerente comercial Ademar de Oliveira de Júnior — que era amigo da família e funcionário do empreendedor — e do piloto Helder de Souza. As informações são do portal g1.

O grupo havia viajado para a Pousada Amazônia Fishing Lodge, na divisa de Mato Grosso com o Pará, há dois dias. No local, Arni, os netos e o amigo realizaram pesca esportiva. Ao retornar do destino, faleceram no acidente.

Natural de Presidente Prudente, em São Paulo, Ademar era agrônomo e atuava como gerente comercial da empresa de sementes e combustíveis do empresário, que morava em Rondonópolis, a 248 quilômetros da capital de Mato Grosso, Cuiabá.

Proprietário do empreendimento de sementes e combustíveis, Arni era um empresário conhecido na região e chegou a ser presidente do União Esporte Clube.

Ao portal g1, a Polícia Militar detalhou que a queda do avião ocorreu em uma fazenda, localizada na Zona Rural de Apiacás, próximo ao rio Teles Pires, em uma região conhecida como "Paredão".

A Polícia Civil de Mato Grosso afirma que a aeronave explodiu no momento da queda, a 80 km da cidade. Segundo as autoridades, o avião pertencia a Arni Spiering e estava em situação regular. Ainda não se sabe o que teria ocasionado o acidente.