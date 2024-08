Aeroporto fecha por causa da fumaça de queimadas em Porto Velho

O Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, localizado em Porto Velho (RO), foi fechado nesta quinta-feira (15) pela fumaça de queimadas que cobre o céu da cidade. Segundo o g1, três voos foram desviados e quatro foram cancelados devido à falta de visibilidade, causando transtornos na malha aérea.

As queimadas são decorrentes do período de seca extrema que a região enfrenta, que tem feito o estado nortista bater recordes em focos de incêndio. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o mês de julho foi considerado o pior em quase duas décadas.

O aeroporto de Porto Velho se pronunciou, por meio de nota, e afirmou que os passageiros afetados pelo problema devem buscar as companhias aéreas para mais orientações.

A capital de Rondônia é considerada pela IQAir, empresa de monitoramento de ar, a cidade com a pior qualidade do ar do Brasil. Nesta quinta, os medidores da companhia constataram que o ar alcançou um índice de 920, número que se enquadra na categoria "Perigoso", a pior avaliação do ranking.