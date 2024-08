Teto do Santuário do Morro da Conceição desaba e deixa mortos em Recife

O teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife, desabou na tarde desta sexta-feira (30). No momento do desabamento acontecia uma distribuição de cestas básicas para fiéis. Segundo a Polícia Militar, há dois mortos sob os escombros e aproximadamente 22 feridos.

O Corpo de Bombeiros informou que 32 profissionais foram enviados ao local para socorrer as vítimas. “Assim que possível, teremos mais informações”, divulgou a corporação.

O Samu, a Defesa Civil, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram parte da estrutura no chão. Várias pessoas aparecem nas imagens ao lado dos destroços, que mostram placas solares. Elas haviam sido instaladas no teto da igreja há seis dias.

No momento do acidente, aproximadamente 60 pessoas estavam no local, enquanto acontecia uma distribuição de cestas básicas. De acordo com a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania), ao menos 22 pessoas ficaram feridas no desabamento.

Os feridos foram levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na mesma região da capital pernambucana, e para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central da cidade. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), se pronunciou sobre o ocorrido em seu perfil no Instagram.

"Acabo de saber sobre o desabamento de parte do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife, espaço de fé tão importante pra nossa gente. Estou no Sertão, para agenda administrativa, mas já acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos", escreveu em nota.