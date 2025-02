Pai processa resort de luxo no Caribe após perder esposa e filho por intoxicação alimentar

Um homem canadense está processando um resort de luxo na República Dominicana, no Caribe, em R$ 60 milhões pela perda da esposa e filho. No laudo do óbito, foi constatado que ambos morreram por intoxicação alimentar. O processo foi aberto por Stephen Gougeon no mês passado, mas o caso aconteceu em dezembro de 2023.

Stephen estava de férias com a família, a esposa April, de 41 anos, e o filho Oliver, de oito anos, no Viva Dominicus Beach by Wyndham Resort. Logo no primeiro dia no local, eles desfrutaram o bufê fornecido pelo estabelecimento, mas após a refeição, começaram a se sentir mal. Pouco a pouco a saúde deles foi se agravando, até que faleceram.

“Nós planejamos esta viagem para que nossa família pudesse descansar e relaxar. O pensamento de que algo assim poderia acontecer é a coisa mais distante de nossas mentes", afirmou Stephen, em comunicado enviado ao jornal britânico The Daily Mirror.

Em resposta, a defesa do hotel afirmou à revista People que prestou todos os cuidados com as vítimas. "Nesses casos, agimos com diligência, prudência e compaixão, fazendo todos os esforços para ajudar nossos clientes. Além disso, escolhemos nossos fornecedores com muito cuidado e o operador do hotel nos assegurou sua total cooperação com as autoridades em lançar luz sobre essas mortes trágicas", informa o boletim.

No processo, Stephen acusa o resort de possuir condições insalubres nas áreas de preparação do bufê, além da falta de tratamento e cuidados médicos e do mau preparo de funcionários em situações de emergência.

Quando eles finalmente responderam ao nosso apelo, parecia haver confusão sobre como lidar com a situação. Esses atrasos custaram um tempo precioso que poderia ter sido usado para tratar nosso problema. E no final, isso custou a vida de minha esposa e meu filho Stepehn Gougeon Em declaração ao The New York Times

Legenda: April foi descrita por amigos como "uma profissional e pessoa incrível" Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em entrevistas, Stephen lamentou a partida da esposa e filho, dizendo que "nunca vai se recuperar". "Eu perdi minha esposa, que eu amava tanto, e meu filho, que era uma pessoa tão bonita e que eu estava tão ansioso para ver crescer", desabafou.

