Pai impede filha de cumprimentar superintendente negro em formatura e vídeo repercute; assista

Um homem foi flagrado empurrando um superintendente escolar negro para impedir que ele apertasse a mão da filha dele, durante uma formatura de Ensino Médio, em uma escola de Wisconsin, nos Estados Unidos. As informações são da BBC News.

O episódio aconteceu no dia 31 de maio, e um vídeo do momento viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (6). As imagens mostram quando o pai, identificado como Matthew Eddy, sobe as escadas e empurra Rainey Briggs, enquanto a filha atravessava o palco cumprimentando profissionais da escola.

Na gravação, é possível ver quando o homem diz que a jovem é filha dele. Logo em seguida, ao empurrar o funcionário, ele afirma: "Não quero que ela toque nele". Ainda não há informações sobre o motivo do empurrão.

Caso está em investigação

Após o ocorrido, Eddy foi acompanhado para fora do estádio por um policial e dois agentes que estavam fora de serviço. O homem recebeu uma citação por conduta desordeira, conforme informou a polícia. O caso está sob investigação.

O porta-voz do distrito escolar, Hailey Wagner, tem trabalhado com as autoridades locais para "garantir uma investigação completa" sobre o que classifica como "infeliz acontecimento". Em comunicado, o Conselho Escolar de Baraboo pontou que não tolera "envolver-se em comportamentos de ameaça, intimidação ou dano físico contra qualquer pessoa em nossa comunidade do distrito escolar".

Ainda segundo a BBC News, o funcionário da escola conseguiu uma ordem de restrição temporária contra o pai da aluna. O Tribunal do Condado de Dane ordenou que Matthew Eddy não tivesse contato com o superintendente até, pelo menos, o dia da audiência, marcada para o próximo dia 14.