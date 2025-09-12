Onda de protestos no Nepal deixou 51 mortos e mais de 12,5 mil foragidos, diz balanço

A onda de protestos violentos que abalaram o Nepal provocou a morte de 51 pessoas, informou a polícia local em balanço divulgado nesta sexta-feira (12). Devido ao caos, mais de 12,5 mil detentos que escaparam de prisões do país asiático seguem foragidos.

As manifestações começaram na segunda-feira (8), em Katmandu e em outras cidades, contra a corrupção e a decisão do governo em bloquear as redes sociais.

Na terça-feira (9), Rajyalaxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro, Jhala Nath Khanal, faleceu após não resistir aos ferimentos depois de ser queimada viva por manifestante.

No mesma data, o então primeiro-ministro, KP Sharma Oli, anunciou a renúncia durante outro dia marcado por distúrbios nos quais manifestantes incendiaram a sede do Parlamento, edifícios do governo, um centro comercial e um hotel da rede Hilton.

Mesmo com o restabelecimento de redes como Facebook, X ou YouTube, além da promessa de uma investigação sobre a violência policial e a saída de Oli, alguns grupos de jovens manifestantes, sob o nome de "Geração Z", saquearam edifícios públicos e as residências de vários líderes políticos.

Na quinta-feira (11), as autoridades do Nepal anunciaram que recapturaram mais de 200 dos 13,5 mil detentos que fugiram das prisões nesta semana, aproveitando o caos dos protestos violentos e da renúncia do primeiro-ministro.