O que se sabe sobre nova variante da Covid-19 detectada na África do Sul

A nova variante da Covid-19, detectada pela primeira vez na África do Sul, é uma preocupação global, sobretudo, por ser muito contagiosa e com múltiplas mutações. Agora, a corrida dos cientistas é para entender melhor as característica dessa cepa e como enfrentá-la. Mas ainda pouco se sabe.

Nesta sexta-feira (26), o porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS), Christian Lindmeie, afirmou que várias semanas serão necessárias para compreender o nível de transmissão e a virulência desta nova variante.

Pesquisadores a batizaram de B.1.1.529. Segundo o virologista Túlio de Oliveira, essa variante apresenta um número "".

Especialistas da OMS se reunirão nesta sexta-feira para decidir se a variante deve ser considerada "preocupante", afirmou Christian Lindmeier.

Por que ela é mais contagiosa?



As mutações do vírus inicial podem potencialmente torná-lo mais transmissível a ponto de torná-lo dominante. Foi o que ocorreu com variante delta, registrada inicialmente na Índia e que, segundo a OMS, reduziu a eficácia das vacinas em termos de transmissão do vírus para 40%.

As vacinas disponíveis são eficazes contra ela?



Por enquanto, os cientistas sul-africanos não têm certeza da eficácia das vacinas existentes contra a nova forma do vírus.

"O que nos preocupa é que esta variante pode não só ter uma capacidade de transmissão aumentada, mas também ser capaz de contornar partes do nosso sistema imunológico", disse outro pesquisador, o professor Richard Lessells.



Quantos casos foram registrados?



Até o momento, foram registrados 23 casos, afetando principalmente jovens, de acordo com o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis (NICD). Também foram relatados casos na vizinha Botswana e em Hong Kong, em uma pessoa que voltava de uma viagem à África do Sul.

Destes, um foi detectado em Israel. Segundo o ministro da Saúde israelense, a pessoa veio de Malauí.

