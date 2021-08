Nova variante do coronavírus identificada na África do Sul tem "número preocupante de mutações"

Uma nova variante do coronavírus com um número preocupante de mutações, a C.1.2, foi identificada por cientistas sul-africanos. As informações são do jornal O Globo.

A variante foi identificada pela primeira vez em maio deste ano nas províncias sul-africanas de Mpumalanga e Gauteng, onde ficam Joanesburgo e a capital, Pretória. Desde então, a nova cepa já foi detectada em sete outros países da África, Oceania, Ásia e Europa.

As mutações no vírus “estão associadas a uma maior transmissibilidade” e a uma maior capacidade de evasão de anticorpos, disseram os cientistas. “É importante destacar esta linhagem dada a sua constelação de mutações.”

Linhagem da C.1

A C.1.2. surgiu a partir da C.1., uma linhagem do coronavírus que dominou as infecções na primeira onda da pandemia de Covid-19 na África do Sul em 2020.

A pesquisa foi publicada por grupos sul-africanos, incluindo a Plataforma de Inovação e Sequenciamento de Pesquisa KwaZulu-Natal, conhecida como Krisp, e o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis.