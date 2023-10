Número de mortos sobe para 39 após furacão atingir cidade de Acapulco, no México

O número de mortos subiu para 39 mortos em Acapulco, no estado de Guerrero, no México, após a passagem do furacão Otis no último dia 25 de outubro. Há relatos que ao menos 10 pessoas ainda estão desaparecidas, mas alguns dos mortos ainda não foram identificados. Os números foram divulgados pelo Governo de Guerrero neste sábado (28).

Entre os mortos, há 29 homens e 10 mulheres. O furacão Otis, de nível 5, atingiu a cidade portuária de Acapulco com ventos de aproximadamente 266 quilômetros por hora na manhã da última quarta-feira (25). A tempestade deixou a cidade inundada, destelhou casas, lojas, hotéis, além de quebrar vidraçaria de vários prédios. Alguns veículos chegaram a ficar submersos pela água.

Ainda será realizado um levantamento para calcular a extensão dos danos em Acapulco e em outras áreas de Guerrero, segundo informações do Governo do México.

Por conta de danos na rede elétrica e de comunicação, populares de Acapulco enfrentam dificuldades de comunicação.