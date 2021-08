Número de mortos em terremoto no Haiti passa de 390

O número de mortos do terremoto de magnitude 7,2 que atingiu o Haiti, na manhã deste sábado (14), já chega a 394. O abalo aconteceu a 12 km da cidade de São Luís do Sul, localizada a 160 km da capital haitiana, Porto Príncipe.

Hospitais nas regiões mais afetadas já se encontram em dificuldade para prover ajuda de emergência. Pelo menos três centros de saúde nas cidades de Pestel, Corailles e Roseaux estão lotados de pacientes, segundo Jerry Chandler, diretor da Proteção Civil. O número oficial de feridos não foi divulgado.

Christella Saint-Hilaire, que vive perto do epicentro, disse à AFP que "muitas casas estão destruídas" e que "outros abalos seguem acontecendo".

"As casas e os muros que as cercam desabaram. O telhado da catedral caiu", detalhou Job Joseph, residente da cidade de Jeremie, no extremo oriente do Haiti.

Estado de emergência

O Haiti declarou estado de emergência em resposta à catástrofe e o presidente americano, Joe Biden, aprovou uma ajuda "imediata" para o país caribenho, declarou à imprensa um funcionário da Casa Branca.

"Estou entristecido pelo terremoto devastador" no Haiti, afirmou Biden em comunicado, no qual afirma que ordenou "uma resposta imediata dos Estados Unidos" para avaliar e socorrer os feridos.

Os habitantes compartilharam imagens nas redes sociais que mostram os esforços para retirar as pessoas dos escombros dos edifícios que desmoronaram, enquanto várias pessoas gritavam na tentativa de encontrar um lugar seguro fora de suas casas.

Solidariedade

O primeiro-ministro do país, Ariel Henry, pediu que o Haiti "mostre solidariedade" e não entre em pânico. Ele também informou que visitará as regiões afetadas nas próximas horas com outras autoridades.

O forte terremoto foi sentido em grande parte do Caribe, inclusive em Santiago de Cuba (cerca de 300 km de Saint-Louis-du-Sud), onde muitos residentes deixaram suas casas por precaução, segundo a rádio Rebelde.

O USGS emitiu inicialmente um alerta de tsunami, prevendo possíveis ondas de até três metros ao longo da costa do Haiti, mas logo suspendeu o aviso.

Legenda: Destruição causada por terremoto no Haiti Foto: AFP

Os danos na cidade de Les Cayes parecem importantes, com o desabamento de um hotel de vários andares.

Em vídeos compartilhados online, os residentes filmaram as ruínas de vários edifícios de concreto, incluindo uma igreja em que uma cerimônia aparentemente estava acontecendo na manhã de sábado na cidade de Les Anglais, 200 km a sudoeste de Porto Príncipe.

"Minha solidariedade e de todo o povo espanhol com o Haiti pelo grave terremoto que sofreu. Podem contar com o apoio da Espanha para seguir em frente após este terrível acontecimento", declarou o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, no Twitter.