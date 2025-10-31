Diário do Nordeste
Tsunami atingindo a costa da Rússia

Mundo

Tsunami atinge Rússia e Japão após terremoto de magnitude 8,8; América Latina entra em alerta

Abalo sísmico foi o mais forte no mundo desde 2011, e está empatado na sexta posição como o mais forte da história

Redação 30 de Julho de 2025
Gráfico de onde o terremoto começou

Mundo

EUA e Japão emitem alerta de tsunami após terremoto de magnitude 8,8 na Rússia

No Japão, funcionários da usina nuclear de Fukushima, no nordeste do país, foram retirados após o terremoto

Redação e AFP 29 de Julho de 2025
Rússia registra terremoto de magnitude 8 e alerta para risco de tsunami

Mundo

Rússia registra terremoto de magnitude 8,7 e alerta para risco de tsunami

Autoridades japonesas também emitiram alerta para ondulações de tsunami de até um metro após terremoto no litoral russo

Redação e AFP 29 de Julho de 2025
Vista da cidade chilena de Puerto Williams, cercada por montanhas e vegetação, com barcos atracados no porto e nuvens cobrindo parcialmente os picos ao fundo.

Mundo

Terremoto atinge regiões do Chile e da Argentina e gera alerta de tsunami

Autoridades chilenas evacuaram a costa da região afetada; não há previsão de quando o alerta de tsunami será suspenso

Redação e AFP 02 de Maio de 2025
Imagem mostra epicentro de terremoto de magnitude 6,9 registrado no Japão, em 13 de janeiro de 2025. Terremoto de magnitude 6,9 atinge Japão e alerta preventivo de tsunami é emitido

Mundo

Terremoto de magnitude 6,9 atinge Japão e alerta preventivo de tsunami é emitido

Moradores das províncias de Kochi e Miyazaki foram orientados a se afastar do litoral devido às ondas

Carol Melo 13 de Janeiro de 2025
Esta fotografia tirada pelo turista Eric Skitzi mostra uma onda de tsunami atingindo a praia de Batu Ferringhi na ilha de Penang, Malásia, em 26 de dezembro de 2004. Ondas de 30 metros e mais de 220 mil mortos: tsunami considerado um dos piores da história completa 20 anos

Mundo

Ondas de 30 metros e mais de 220 mil mortos: tsunami considerado um dos piores da história completa 20 anos

Relembre principais pontos do fenômeno mortal

Redação, AFP 26 de Dezembro de 2024
Mar avança sobre cidade no sul de Santa Catarina

País

Tsunami meteorológico, fenômeno raro e súbito, avança sobre cidade no sul de Santa Catarina

Embora tenha derrubado pontes, árvores e muros, o fenômeno, registrado na última madrugada, não causou danos significativos e nem deixou feridos

Redação 02 de Dezembro de 2024
Em amarelo, áreas que devem ser atingidas por grandes ondas

Mundo

Terremoto de magnitude 7,1 atinge a costa do Japão e alertas de tsunami são acionados

Ondas de até um metro estão previstas em algumas áreas costeiras

AFP 08 de Agosto de 2024
Esta vista geral mostra uma casa gravemente danificada na cidade de Wajima, província de Ishikawa, em 2 de janeiro de 2024, um dia depois que um grande terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região de Noto, na província de Ishikawa. Japão suspende alerta de tsunami após terremoto de grande magnitude.

Mundo

Japão suspende alerta de tsunami após terremoto de grande magnitude; veja imagens dos estragos

País asiático emitiu avisos de maremoto, nessa segunda-feira (1º), após registrar um tremor de mais de 7 graus na escala Richter

Diário do Nordeste/AFP 02 de Janeiro de 2024
Foto de pessoas nas ruas

Mundo

Terremoto de magnitude 7,6 nas Filipinas gera alerta de 'tsunami devastador'

O fenômeno atingiu a ilha de Mindanau, neste sábado (2)

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 02 de Dezembro de 2023
