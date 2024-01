Japão suspende alerta de tsunami após terremoto de grande magnitude; veja imagens dos estragos

O Japão suspendeu nesta terça-feira (2) — noite de segunda-feira (1º), no Brasil — todos os alertas de tsunami ativados após o país registrar terremoto de grande magnitude no dia de Ano Novo. Um sismo de mais de 7 graus na escala Richter foi identificado na costa de Ishikawa e zonas próximas, seguido de mais de 100 tremores menores. As autoridades orientaram a população a se abrigar diante do risco.

Os avisos de ondas gigantes foram retirados pela Agência Meteorológica Japonesa (JMA). Logo após o fenômeno dessa segunda-feira, ondas de 1,2 metro de altura atingiram o porto de Wajima, na península de Noto, às 16h21 locais (04h21 em Brasília). Outras menores foram registradas em diferentes locais, incluindo na ilha de Hokkaido, no norte.

Atualmente, o número de mortos devido ao desastre natural no território nipônico é de seis pessoas. Mas os óbitos podem aumentar. Segundo o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, os socorristas correm "contra o tempo" para resgatar os sobreviventes.

"Foram confirmados danos muito extensos, incluindo vítimas numerosas, desabamentos de prédios e incêndios", detalhou o gestor aos jornalistas.

Legenda: Fenômeno provocou o desabamento de diversas construções, incluindo um prédio de sete andares em Wajima, província de Ishikawa Foto: STR / JIJI PRESS / AFP

Legenda: Danos causados pelo terremoto afetaram principalmente as casas antigas, que costumam ser de madeira Foto: STR / JIJI PRESS / AFP

Legenda: Diversos incêndios foram registrados após a série de terremotos Foto: STR / JIJI PRESS / AFP

O sismo de magnitude 7,5 abalou a província de Ishikawa, localizada às margens do Mar do Japão, na ilha de Honshu, a principal do arquipélago, às 16h10 locais (04h10 no horário de Brasília), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Já as autoridades do Japão afirmam que o tremor atingiu magnitude de 7,6.

A JMA relatou que após o tremor inicial foram registradas 155 réplicas adicionais, que tiveram, na maioria, magnitudes superiores a 3 graus.

Legenda: Socorristas atuam para resgatar sobreviventes em áreas afetas Foto: STR / JIJI PRESS / AFP

Legenda: Fendas foram abertas na superfície devido ao abalo sísmico Foto: FRED MERY / AFPTV / AFP

Legenda: Imagem mostra uma estrada destruída perto da cidade de Shika, província de Ishikawa Foto: STR / JIJI PRESS / AFP

Em Ishikawa e nas vizinhas Toyama e Niigata, cerca de 33,5 mil lares ficaram sem eletricidade. Muitas casas desmoronaram na cidade de Suzu, segundo os informes. Os danos causados pelo terremoto afetaram principalmente as casas antigas, que costumam ser de madeira.

Algumas cidades do extremo leste da Rússia também emitiram alerta de tsunami, mas sem determinar evacuações. As autoridades de Vladivostok, cidade russa de 600 mil habitantes, aconselharam os pescadores a retornarem ao porto.