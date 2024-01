Após série de fortes terremotos, Japão tem alertas de tsunami; ondas podem chegar a 5 metros

Já no primeiro dia do ano, o Japão foi atingido por fortes tremores de terra, principalmente na costa de Ishikawa e em zonas próximas. Um dos terremotos teve magnitude preliminar de 7,6. Em reação, o governo japonês emitiu alertas de tsunami e indicou a evacuação de áreas próximas ao mar.

A região que mais preocupa é justamente a costa de Ishikawa, que pode ser atingida por ondas gigantes, podendo chegar a 5 metros, de acordo com a emissora pública NHK.

Os alertas na região continuam mantidos por conta de vários tremores secundários que ocorreram após o abalo mais forte. A orientação é de que a população se abrigue em terras altas. Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul também estão em alerta.

Porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi disse que as usinas nucleares na área não apresentaram qualquer irregularidade. Contudo, ele reforçou a importância de que as pessoas se abriguem para evitar eventuais problemas com tsunami.

Os terremotos causaram danos em diversos pontos do país. Imagens da imprensa japonesa mostraram fumaça avermelhada em uma área na cidade de Wajima, em Ishikawa. Uma casa desabou em outra zona e há buscas por vítimas em andamento.

Trens foram paralisados na área e partes de uma rodovia foram fechadas, segundo a NHK.

A Agência Meteorológica do Japão informou que mais tremores fortes podem atingir a região na próxima semana, sobretudo nos próximos dois a três dias.