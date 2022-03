Terremoto no Japão deixa um morto e 161 feridos, diz porta-voz do governo

Um balanço oficial divulgado nesta quinta-feira (17) aponta que uma pessoa morreu e 161 ficaram feridas durante o terremoto de 7,4 graus na costa leste do Japão. A informação é do porta-voz do governo Hirokazu Matsuno. O fenômeno dessa quarta-feira (16) derrubou partes de casas, destruiu estradas e provocou o descarrilamento de um trem, acidente que não deixou vítimas.

Os danos parecem relativamente pequenos em relação à potência do terremoto, que afetou principalmente os departamentos de Fukushima e Miyagi.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) informou que o tremor foi registrado às 23h36 de quarta-feira (11h36 de Brasília), com magnitude de 7,4 (reavaliação após o anúncio inicial de 7,3).

O epicentro foi localizado a 60 quilômetros de profundidade no Oceano Pacífico, perto da costa de Fukushima, onde uma central nuclear foi destruída por um tsunami em 2011.

Alerta

A JMA emitiu um alerta para ondas de até um metro de altura, mas as autoridades registraram apenas ondas de 30 cm em Ishinomaki (município de Miyagi). A agência recomendou que a população permaneça afastada da costa.

O alerta de tsunami foi retirado na manhã desta quinta-feira (17), mas o governo pediu aos moradores que permaneçam atentos a possíveis novos tremores.

Também foram registrados tremores secundários ao longo da noite e algumas cidades divulgaram ordens para que os moradores procurassem refúgios.

O tremor, que foi sentido com força inclusive em Tóquio, deixou mais de dois milhões de residências sem energia elétrica na capital e nos departamentos vizinhos, informou a Tokyo Electric Power (Tepco), mas o sistema foi restabelecido algumas horas depois.

Apenas 2.500 casas permaneciam sem energia elétrica no nordeste do país nesta quinta-feira, de acordo com a Tohoku Electric Power.

A empresa ferroviária JR East relatou perturbações importantes em sua rede. Um 'shinkansen', o trem de alta velocidade do Japão, descarrilou ao norte da cidade de Fukushina com 75 passageiros e três trabalhadores a bordo, mas o incidente não deixou feridos.

