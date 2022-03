Previsões de Nostradamus citavam terremoto no Japão

O francês Nostradamus, conhecido por profetizar fatos de grande repercussão da história, falou sobre um terremoto, que ocorreria em 2022 no Japão, em profecia.

Nesta quarta-feira (16), um poderoso terremoto de 7,3 graus de magnitude sacudiu o leste do país asiático, afetando a capital Tóquio.

Conforme matéria do jornal O Globo, acredita-se que a terceira quadra do Centúria III de Nostradamus já previa um grande terremoto no Japão em 2022.

O profeta escreveu: "Em direção à extrema secura / Nas profundezas da Ásia, eles dirão terremoto".

Da ascensão de Adolf Hitler ao poder e os horrores da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Francesa até a criação da bomba atômica, as previsões de Nostradamus foram precisas em diferentes anos.

O terremoto desta quarta ainda provocou um alerta de tsunami, segundo informações da Agência Meteorológica do Japão.

No ano passado, em 7 de outubro, um terremoto estimado em uma magnitude de 5,9 no epicentro sacudiu a região da grande Kanto. Os danos foram mínimos.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo