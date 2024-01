Após terremoto, rede de TV japonesa envia alerta a brasileiros no país: "Fuja para salvar sua vida"

Após fortes terremotos e a ameaça de um tsunami, uma rede de televisão japonesa veiculou um alerta em português direcionado a brasileiros que vivem no país: "Fuja para salvar sua vida".

O texto, escrito em um bloco de papel, foi exibido na Sun Television. Há ainda a recomendação de que a população busque abrigo em lugares altos.

Até o momento, não há informação de cidadãos do Brasil mortos ou feridos. Nesta segunda-feira (1º), o governo japonês emitiu alertas de tsunami e indicou a evacuação de áreas próximas ao mar.

Em nota, o Governo do Brasil, por meio do Itamaraty, “expressou solidariedade ao governo e ao povo do Japão pelas vítimas, pessoas afetadas e danos causados pelo forte terremoto que atingiu o país nesta segunda-feira, 1º de janeiro. Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos".

O órgão informou ainda que está em contato com as comunidades brasileiras que vivem no país asiático e com autoridades locais.

Legenda: Estrago provocado pelos efeitos do terremoto no país Foto: STR/Yomiuri Shimbun/AFP

A sequência de tremores de terra que atingiu o Japão chegou à magnitude de 7,6. A área que mais desperta preocupação é a costa de Ishikawa, que pode ser atingida por ondas gigantes, podendo chegar a 5 metros, de acordo com a emissora pública NHK.

Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul também estão em alerta. De acordo com informação da rede NTV, o corpo de um homem foi encontrado preso sob escombros de um prédio que desabou.