Novo terremoto atinge a região de fronteira entre a Turquia e a Síria

Duas semanas depois de um terremoto devastador de magnitude 7,8 graus, a Turquia e a Síria voltaram a sofrer outro terremoto, nesta segunda-feira (20). O abalo foi de magnitude de 6,3 graus, segundo o Centro Sismológico dos Estados Unidos (USGS). As informações são do site G1.

O epicentro do novo terremoto se deu na cidade de Uzunbag, no estado de Hatay. Mas já há registros de tremores também em Antáquia, outra cidade do estado. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos.

O terremoto acontece poucas horas depois de os Estados Unidos anunciarem ajuda à Turquia e à Síria "pelo tempo que for necessário". O auxílio humnaitário aos países já superou o valor de 185 milhões de dólares, segundo o governo norte-americano.

Mais de 46 mil mortos no estado

Hatay já tinha sido fortemente atingido pelo terremoto do início do mês. Mais de 46 mil pessoas morreram e cerca de 1 milhão ficaram desabrigadas. As autoridades calcularam ainda que 385 mil moradias ficaram inabitáveis.

Uma das vítimas fatais do primeiro terremoto foi o jogador de futebol ganês Christian Atsu, que jogava no turco Hatayspor e tinha passagens por grandes clubes europeus como o Chelsea (Inglaterra) e o Porto (Portugal). O corpo do atleta chegou ao seu país, a Gana, no último domingo (19).