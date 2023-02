Garota de 10 anos é encontrada viva 90 horas após terremoto na Turquia; veja vídeo

Uma garota de 10 anos foi encontrada viva nesta quinta-feira (9) sob escombros, 90 horas após o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda-feira (6). Ela estava na província de Hatay, em território turco, em um local que costumava ser um prédio.

Após o socorro, ela foi retirada pelos bombeiros e chegou a acenar com uma das mãos para as pessoas que acompanhavam seu resgate. As informações são do O Globo.

Resgate foi transmitido pela TV turca; confira:

Hilal Sağlam foi encaminhada ao hospital pelos Bombeiros e a primeira coisa que pediu foi leite, pois estava com muita fome. Segundo o resgate, eles encontraram a menina pois ouviram ela sob os escombros.

Balanço de mortes

A esperança de encontrar sobreviventes é cada vez menor nas zonas afetadas pelo terremoto da última segunda-feira na Turquia e na Síria, um dos mais potentes em décadas na região, e que provocou mais de 21 mil mortes.

Equipes de emergência prosseguiam com as buscas por milhares de pessoas que as autoridades suspeitam estarem presas nos escombros, mas o otimismo diminui com as temperaturas gélidas e a superação do prazo de 72 horas, considerado crucial para resgatar sobreviventes.

O novo balanço, baseado em dados oficiais e médicos, é de 17.674 mortos na Turquia e 3.377 na Síria, aumentando o número geral para 21.051. Conforme especialistas, ele irá aumentar.