Corpo de Christian Atsu, morto em terremoto na Turquia, é repatriado

O corpo de Christian Atsu, ganês encontrado morto nos escombros após terremoto na Turquia, retornou para seu país. O Ministério das Relações Exteriores de Gana informou que o corpo do ex-jogador já chegou em Acra, capital da Gana.

Christian foi encontrado morto no último sábado, (18), após os terremotos, e resgatado com segurança.

"Os restos mortais serão acompanhados por sua família e pelo embaixador de Gana na Turquia em um voo da companhia aérea turca e chegarão a Acra às 19h40 de domingo", disse o ministério.

Legenda: Corpo de Christian Atsu chega em Acra, na Gana Foto: NIPAH DENNIS/AFP

Os irmãos de Christian estiveram no local onde o jogador foi resgatado e sua viúva, acompanhada dos três filhos, presenciou uma homenagem a jogador naentre Newcastle e Liverpool pelo Campeonato Inglês.

Christian defendia o Hatayspor, clube turco que o contratou em setembro de 2022. A sede do clube fica em Hatay, epicentro do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria.

No Hatayspor o ex-jogador marcou 33 gols, sendo o último deles no dia 5 de fevereiro, pouco antes do terremoto.

O presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, aproveitou para elogiar Christian, já que também atuou em sua equipe. "O futebol perdeu um dos melhores embaixadores, um que será difícil de substituir", afirmou Akufo-Addo.