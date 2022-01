Mundo registra mais de 2,5 milhões de casos de Covid-19 em 24h pelo quarto dia seguido

O mundo registrou mais de 2,5 milhões de novos casos de Covid-19 em 24 horas, nessa quinta-feira (6). É o quarto dia seguido que o número é atingindo, segundo os dados do projeto "Our World in Data", da Universidade Oxford.

Na segunda-feira (3), a quantidade bateu um novo recorde e, desde então, vem se mantendo. As infecções com o vírus estão em alta após a descoberta e a circulação da variante Ômicron.

Antes dessa nova onda da doença, o recorde de pessoas contaminadas era de 905 mil em 24 horas, registrado em 25 de abril de 2021. A alta vertiginosa atual confirma a maior transmissibilidade característica da nova variante do coronavírus.

Desde o início da semana são mais de 10 milhões de novos casos e mais de 13 milhões na última semana.

Segunda-feira (3): 2,52 milhões de novos infectados

Terça-feira (4): 2,54 milhões

Quarta-feira (5): 2,51 milhões

Quinta-feira (6): 2,52 milhões

10 países com mais casos confirmados nos últimos 7 dias são:

Estados Unidos: 4,22 milhões

França: 1,44 milhão

Reino Unido: 1,27 milhão

Itália: 994 mil

Espanha: 789 mil

Argentina: 418 mil

Índia: 387 mil

Austrália: 367 mil

Turquia: 345 mil

Canadá: 283 mil

Número de mortes segue em queda

Apesar do alto número de infecções, as mortes causadas pela doença seguem em queda. Com o avanço da vacinação, a média móvel de óbitos está abaixo dos 6 mil por dia pela primeira vez desde outubro de 2020.

O recorde de mortes em um dia no mundo segue sendo de 20 de janeiro de 2021 (18 mil).