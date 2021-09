Mistério de esqueletos 'gigantes' encontrados na China é desvendado

Após cinco anos de pesquisa, os cientistas conseguiram descobrir a explicação sobre os esqueletos humanos considerados "gigantes" encontrados em 205 túmulos no norte de Shandog, China, em 2016. As informações são do portal Olhar Digital.

Estima-se que os ossos possuam cerca de 5 mil anos, época em que a estatura média da espécie era de 1,65 metros, sendo que os achados medem entre 1,80 e 1,90 metros, altura considerada rara para a época, o que intrigou os pesquisadores.

Legenda: Em 2016, arqueólogos chineses encontraram os esqueletos dos indivíduos com tamanho e força fora do normal para a época Foto: divulgação / Universidade de Shandong

Após anos de investigações, a Universidade de Shandog elaborou uma explicação sobre a diferença de estatura, de em média 20 cm, em relação aos seres humanos do período.

O líder da pesquisa, Fang Hui, atribuiu, em entrevista à agência de notícias do governo Xinhua, a diferença de altura incomum à posição geográfica em que esse povo viveu.

Legenda: Estima-se que os ossos possuam cerca de 5 mil anos Foto: divulgação / Universidade de Shandong

Segundo o pesquisador, por estarem próximo ao Rio Amarelo, essas pessoas tinham mais acesso à água limpa, clima úmido e sol. Ao viverem em um ambiente propício para a prática agrícola, facilitando o cultivo de alimentos, eles, consequentemente, tiveram acesso a uma alimentação mais farta do que os demais indivíduos da espécie.

Para Hui, o acesso às grandes quantidades de comida de qualidade pode explicar o tamanho incomum desses esqueletos “gigantes”.

