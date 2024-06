Ministro renuncia ao Gabinete de Guerra de Israel: 'Netanyahu nos impede de avançar para vitória'

O membro do gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, de 65 anos, anunciou a renúncia do governo de liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, neste domingo (9). Conforme o ministro israelense, houve desentendimentos com o premiê sobre um cenário pós-guerra na Faixa de Gaza.

"Netanyahu está nos impedindo de avançar para uma vitória real. E é por isso que deixamos o governo de emergência, com o coração pesado”, disse Gantz, em um discurso transmitido pela televisão.

Por que o ministro Benny Gantz pediu a renúncia

Legenda: Bombardeio mata 45 pessoas em um campo de refugiados em Rafah Foto: Eyad BABA / AFP

O então ministro do gabinete de guerra anunciou sua renúncia depois de não conseguir que Netanyahu aprovasse um plano pós-guerra para Gaza, para o qual ele emitiu um ultimato ao premiê em 18 de maio.

Gantz, que também já foi ministro da Defesa, exigia que o gabinete de guerra adotasse um “plano de ação” sobre o cenário pós-guerra na Faixa de Gaza, sem o qual ele seria “forçado a renunciar ao governo”, tendo até 8 de junho como prazo.

Ele havia anunciado que daria uma coletiva de imprensa no sábado à noite, mas esta foi cancelada depois que o Exército israelense anunciou a libertação de quatro reféns durante uma operação militar no centro de Gaza.

O Ministério da Saúde do governo do Hamas indicou que pelo menos 274 pessoas morreram durante a operação. “Ainda há muitos reféns que não conseguimos trazer para casa. Também é minha responsabilidade”, lamentou Gantz durante seu discurso na televisão.

Entenda o contexto político da decisão

Foto: AFP

O ex-líder do partido União Nacional (centro) aparece como favorito para formar um governo de coalizão caso Netanyahu caia e eleições antecipadas sejam convocadas. Sua renúncia, no entanto, não ameaça derrubar o governo, uma coalizão que inclui partidos religiosos e ultranacionalistas.

Mas representa o primeiro golpe político para Netanyahu, oito meses após o início da guerra contra o Hamas em Gaza.

Minutos após o anúncio, Netanyahu instou Gantz a não "abandonar" a luta. "Israel está envolvido em uma guerra existencial em várias frentes. Benny, não é o momento de abandonar a luta, é o momento de unir nossas forças", escreveu o primeiro-ministro na rede social X.