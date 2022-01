Mãe nomeia filho de 'Lúcifer' e recebe mensagens de ódio e críticas no Reino Unido

A britânica Josie King, 27, chamou atenção da cidade de Plymouth, no Reino Unido, após o nascimento do filho. Ao participar de um programa da BBC cujo tema era nome de bebês, ela compartilhou a escolha 'bizarra' para o nome do filho, e recebeu críticas carregadas de ódio. Lúcifer foi o nome escolhido pela mãe do bebê.

Em entrevista ao portal britânico Devon Live, a jovem mãe disse que não se inspirou no diabo quando nomeou o filho de sete meses. "Não havia nenhuma inspiração para o nome. Eu olhei muitos livros de bebês e gosto de nomes incomuns. Não gosto de nomes padrão".

Antes de descobrir estar grávida de um menino, Josie revelou que também tinha em mente um nome não comum para uma filha. "Antes eu acreditei que estava esperando uma menina. E resolvi chamá-la de Nárnia, mas depois descobri que estava grávida de um menino".

Ainda em entrevista, Josie contou que os nomes se baseiam na personalidade e suas afinidades culturais. "Prefiro nomes inspirados em coisas que gosto ou simplesmente porque os acho bonitos, mas isso pode não ser certo para outras pessoas", diz.

Além de comentários maldosos na internet, a jovem mãe também recebeu críticas dos familiares em relação ao nome do filho. "Eu tinha alguns membros da família dizendo 'você não pode chamá-lo assim', mas eu disse que não sou religiosa. Eles sabem como eu sou e que eu gosto de ser única", contou.