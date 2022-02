Kremlin acusa Ucrânia de arruinar trégua ao se negar a negociar

O Kremlin acusou a Ucrânia, neste sábado (26), de ter arruinado uma trégua, ao se negar a negociar, no terceiro dia da invasão do país vizinho lançada pelo presidente Vladimir Putin.

"Em consonância com as negociações esperadas, ontem à tarde o presidente russo ordenou suspender o avanço das principais forças" das tropas de Moscou, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acrescentando que, "como o lado ucraniano rejeitou as negociações, as forças russas retomaram o avanço esta tarde".

Rússia ampliará ofensiva contra a Ucrânia

O Exército russo recebeu ordens para expandir sua ofensiva contra a Ucrânia, apesar do crescente protesto internacional em sentido contrário, alegando que Kiev rejeitou as negociações.

"Depois de o lado ucraniano ter rejeitado o processo de negociação, todas as unidades receberam hoje a ordem de ampliar a ofensiva em todas as direções, de acordo com o plano de ataque", declarou o Ministério russo da Defesa, em um comunicado.

No terceiro dia da invasão ordenada pelo presidente Vladimir Putin na quinta-feira (24), as forças russas fizeram incursões na capital, Kiev, embora tenha recuado para a periferia diante da forte resistência das tropas ucranianas.

Ontem, o Kremlin disse que Putin está disposto a enviar uma delegação para Belarus, país aliado da Rússia, para negociar com a Ucrânia, mas que a Ucrânia ter este diálogo em Varsóvia.

Ataques à capital Kiev

A prefeitura de Kiev decretou, neste sábado (26), um toque de recolher que ficará em vigor de hoje até às 8h locais (3h em Brasília) de segunda-feira (28), no momento em que a Ucrânia tenta resistir à invasão militar russa com combates no centro da capital.

Um míssil russo caiu em um edifício residencial de mais de 20 andares em Kiev, disse o Serviço de Situações de Emergência da Ucrânia hoje, sem informar sobre possíveis vítimas até o momento. O míssil caiu entre o 18º e o 21º andares do prédio.

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a capital Kiev ainda está sob controle da Ucrânia, mesmo com a invasão russa. "Nós resistimos e estamos repelindo os ataques inimigos com sucesso. A luta continua", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

