EUA enviam R$ 1,8 bilhão e Bélgica reforça envio de armas em ajuda militar à Ucrânia

A Bélgica anunciou que vai enviar 2.000 metralhadoras e 3.800 toneladas de combustível para a Ucrânia. Além disso, irá mandar 300 soldados para a Romênia, um dos países que fazem fronteira com a Ucrânia, para fortalecer as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no leste da Europa.

De acordo com o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo: "A Bélgica assume sua responsabilidade dentro do programa de resposta rápida da Otan, que foi ativado na sexta-feira. Nessa fase, 300 soldados belgas serão enviados à Romênia", escreveu no Twitter.