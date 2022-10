Justiça russa nega recurso e mantém prisão de jogadora de basquete dos EUA Brittney Griner

O pedido de recurso da jogadora de basquete dos Estados Unidos Brittney Griner foi negada pela Justiça da Rússia nesta terça-feira (25), conforme informações do g1. A atleta está detida na Rússia desde o último mês de fevereiro, quando a polícia a capturou na posse de vapor líquido a base de cannabis.

Em agosto, Griner foi condenada a nove anos e meio de prisão por porte de drogas e contrabando. A sentença é vista por especialistas como uma retaliação do governo russo aos Estados Unidos, devido ao apoio de Washington à Ucrânia na guerra da Rússia.

A jogadora, que é medalhista de ouro olímpico por duas vezes, dividia seu tempo entre clubes dos Estados Unidos e da Rússia. Ela foi presa no dia 17 de fevereiro em um aeroporto de Moscou.

Quem é Brittney Griner?

Pivô do time de basquete feminino norte-americano Phoenix Mercury, Griner é sete vezes All-Star da WNBA, a Associação Nacional de Basquete Feminino.

Ela faz parte do Phoenix Mercury e nos meses em que a NBA das mulheres (a WNBA) não tem partidas, Brittney joga na Rússia no UMMC Ekaterinburg. Ela recebe US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) por temporada, quatro vezes o que ela ganha pela WNBA. O último jogo dela no país europeu foi no dia 29 de janeiro.