Influencer esquilo Peanut é preso e sacrificado nos EUA por risco de transmitir raiva; entenda

Com mais de 572 mil seguidores nas redes sociais, o esquilo influencer Peanut foi sacrificado na última sexta-feira (1º) após ser apreendido pelo governo do Estado de Nova York, nos Estados Unidos. O caso ocorreu após denúncias de vizinhos sobre posse ilegal de animais selvagens e riscos à saúde pública.

Segundo a agência de notícias Associated Press, agentes do Departamento de Conservação Ambiental levaram o esquilo e um guaxinim da casa de Mark Longo, tutor dos animais. O Departamento decidiu pela eutanásia dos animais devido ao risco de raiva.

Durante a operação, um oficial do DEC foi mordido por Peanut, o que, segundo a CBS New York, motivou o sacrifício do esquilo e do guaxinim para “testes sanitários”. As informações são do Uol e do Poder 360.

O fato de o esquilo ter sido sacrificado gerou revolta entre os seguidores e mobilizou uma campanha online com dezenas de milhares de apoiadores. Cerca de 38 mil pessoas já assinaram um abaixo-assinado no Change.org, que pede justiça para o esquilo.

A ação do governo e a força da operação provocaram uma reação de indignação do tutor. “Foram necessários tantos oficiais para invadir minha casa e levar meu esquilo?”, questionou Longo, que descreveu o episódio como uma “violação desnecessária” da tranquilidade da família dele.

Também acrescentou: “Peanut era mais do que um animal de estimação; ele era parte da nossa família. Eu nunca pensei que perderia ele desta forma”.

O esquilo nas redes

Entre os conteúdos compartilhados sobre Peanut, estavam vídeos dele interagindo com brinquedos, experimentando alimentos, explorando diferentes áreas da casa e momentos em que ele se aninhava no colo do tutor para receber carinho.

Tanta adesão dos usuários da internet mexeu até com o bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter). Diante do sacrifício do animal, ele chamou a ação de “excesso de governo”.

O ponto de vista ganhou apoio entre os eleitores de Donald Trump (Republicano), que compartilharam memes relacionando a situação de Peanut a uma crítica à intervenção excessiva do Estado na vida das pessoas. O republicano disputa a presidência dos Estados Unidos com a democrata Kamala Harris.

O que diz a legislação americana

Nos Estados Unidos, a posse de animais silvestres como animais de estimação é fortemente regulamentada e, em muitos casos, proibida. As leis variam conforme o estado, mas, em Nova York, é ilegal manter animais selvagens, incluindo esquilos, sem uma licença especial.

No site oficial, o DEC afirma que a posse de animais selvagens sem a devida autorização é proibida, visando proteger a saúde pública e o bem-estar dos animais.

Para quem deseja abrigar ou cuidar de animais selvagens, é necessário obter uma licença de reabilitação da vida selvagem. O processo envolve treinamento e experiência prática em centros de reabilitação. Sem essa licença, é proibido manter animais selvagens.