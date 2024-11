Inundações já causaram mais de 200 mortes na Espanha e reforço policial é feito por causa de saques

As inundações registradas no sudeste da Espanha causaram a morte de pelo menos 211 pessoas, desde a última terça-feira (29), conforme relatório divulgado pelo governo espanhol, neste sábado (2). As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

As operações continuam para encontrar pessoas desaparecidas, como declarou o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Mais 10 mil soldados e policiais foram enviado para as ações na região. Isso porque, conforme o gestor, as autoridades regionais de Valência pediram reforço para garantir a segurança.

Na região, relatos de saques começaram a ser feitos em meio ao caos ligado às inundações. Imagens feitas pela agência espacial americana Nasa, por meio de satélites, mostra como Albufera, a costa marítima, transbordou, e os territórios ficaram inundados entre terça e quarta-feira.

O que explicam as inundações

O fenômeno conhecido como Depressão Isolada em Níveis Altos (Dana) causa as chuvas intensas que afetam várias regiões da Espanha nos últimos dias. Conforme a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), essas condições climáticas devem permanecer ao longo da semana.

O jornal espanhol El Mundo explica que a Dana é um sistema de baixa pressão nos níveis altos da atmosfera, que se separou completamente do fluxo zonal em altura.

O fenômeno tem origem na corrente de ventos polares muito intensos que atingem entre 150 e 300 km por hora e circulam na parte alta da atmosfera, a 9 mil metros de altitude.

A dinâmica é que os ventos frios se formam na camada superior da atmosfera, depois descem mais perto da superfície e começam a se deslocar, transformando-se em massas de ar, ciclones ou, neste caso, Danas.

Impactos para a população

As áreas mais afetadas são da Comunidade Valenciana, o Levante peninsular, Andaluzia e Castilla-La Mancha, impactando também a região do sul e do leste do país.

Algumas imagens marcantes foram registras nos últimos dias, como a de uma vítima que ficou presa pelas inundações e foi resgatada junto com o animal de estimação por um helicóptero. Vídeos nas redes sociais também mostram a situação dramáticas nas ruas das cidades afetadas.

Uma chuva 490 milímetros em oito horas foi registrada na região de Valência onde a média anual é de 450-500 milímetros.

"Os pesquisadores ainda não sabem se, devido ao aquecimento global, os fenômenos meteorológicos extremos se tornaram mais frequentes, mas estamos certos de que se tornaram mais violentos" afirmou Antonello Pasini, físico climático do Conselho Superior de Pesquisas Científicas.