Vídeo mostra mulher e cachorro sendo resgatados de enchente na Espanha; veja

Uma mulher foi resgatada junto de um cachorro na cidade de Utiel, na província de Valência, após fortes chuvas atingirem a Espanha nesta quarta-feira (30). As enchentes causadas pelas chuvas, que foram registradas em diferentes localidades no sul do país, deixaram ao menos 70 mortos, segundo aponta balanço das autoridades locais.

O resgate na província foi feito com um helicóptero, que precisou descer um bombeiro para prender a mulher em um cabo de aço. Após isso, com o cachorro no colo ela foi retirada.

No vídeo, é possível ver que a mulher estava com água na altura do pescoço, o que impossibilitava locomoção. Ela abraçava o cachorro e duas bolsas quando recebeu as orientações do bombeiro, sendo içada até o helicóptero em alguns minutos.

Pior enchente em décadas

Cidades do sul e do leste do país tiveram as ruas invadidas pelas água, que arrastou carros e pessoas. Até então, o balanço é de que 70 pessoas morreram na tragédia, considerada a pior enchente da Espanha em décadas.

As autoridades espanholas ainda não revelaram quantos desaparecidos estão sendo buscados no momento. O número de mortos é próximo ao de uma das maiores tragédias do país, registrada em agosto de 1996, quando 86 pessoas morreram.

Veja também Mundo Chuvas causam inundações na Espanha e deixam pelo menos 51 mortos Mundo Idosa de 79 anos é primeira pessoa resgatada com vida em desabamento de hotel na Argentina

O maior impacto, apontam as autoridades, foi sentido na região de Valência, onde algumas áreas ficaram sem serviço de telefonia e energia elétrica.

Algumas áreas registraram mais de 490 milímetros em oito horas, chegando a uma quantidade de chuva equivalente ao que estava previsto para um mês. Segundo o governo local, os moradores devem se deslocar para terrenos mais altos.

Por conta disso, o primeiro-ministro Pedro Sánchez comentou que "toda solidariedade e carinho estão com as famílias das pessoas que morreram nesta tragédia e para aqueles que, neste momento, continuam procurando seus entes queridos".

As previsões são de que a tempestade deve se mover para o nordeste da Espanha ainda nesta quarta-feira, enquanto um alerta de clima severo permanece em vigor em grande parte do país.