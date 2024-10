Quando sai o resultado das eleições dos EUA 2024? Confira candidatos e como funciona a apuração

A eleição presidencial dos Estados Unidos acontece no dia 5 de novembro. Diferente do Brasil, o presidente não é eleito pelo número total de votos, mas sim por delegados que representam os Estados no Colégio Eleitoral.

A seguir, entenda como funciona as eleições no país.

Quem são os candidatos

Os candidatos são escolhidos entre janeiro e junho do ano eleitoral. Os dois principais partidos dos EUA, o Democrata e Republicano, realizam votações internas pelos estados para escolher o melhor candidato.

A eleição de 2024 será disputada por:

Kamala Harris , pelo Partido Democrata;

, pelo Partido Democrata; Donald Trump, pelo Partido Republicano.

Kamala é a atual vice-presidente dos Estados Unidos. A candidatura da política foi anunciada após Joe Biden desistir da reeleição. O governador de Minnesota, Tim Walz, concorre como vice de Kamala.

Já Donald Trump é ex-presidente do país. Ele comandou a Casa Branca entre 2017 a 2020. Ele tentou a reeleição, mas perdeu para Biden. O empresário J. D. Vance, senador pelo estado de Ohia, concorre como vice de Trump.

Quem são os delegados

Os delegados formam o Colégio Eleitoral e são escolhidos por votação entre os eleitores. O órgão é composto por 538 delegados, distribuídos entre os estados e Washington D.C., com base na população e no número de parlamentares de cada estado, incluindo representantes na Câmara dos Deputados e no Senado. Essa distribuição é feita de forma proporcional, garantindo que estados mais populosos tenham mais representantes no Colégio Eleitoral.

Como o presidente é definido

Os delegados dos partidos políticos desempenham um papel crucial nas eleições presidenciais dos EUA. Antes da eleição, cada partido envia uma lista de delegados selecionados para representar seus interesses no Colégio Eleitoral.

Quando os eleitores vão às urnas, eles não estão escolhendo diretamente o presidente, mas sim decidindo quais delegados - republicanos ou democratas - representarão seu estado no Colégio Eleitoral. Por exemplo, se Donald Trump vencer o voto popular em um estado, os delegados escolhidos pelo Partido Republicano serão os representantes daquele estado. Já se Kamala Harris vencer, os delegados democratas assumirão esse papel.

O candidato que alcançar 270 votos entre os 538 delegados possíveis será declarado vencedor da eleição.

Quando sai o resultado das eleições dos EUA 2024?

Não há uma data definida para a divulgação do resultado da eleição. Normalmente, demora dias após a data de votação. Em 2020, a vitória de Biden foi anunciada quatro dias depois do dia da votação.