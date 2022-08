Jogadora de basquete Brittney Griner é condenada a 9 anos de prisão por porte de drogas

A jogadora de basquete da WNBA Brittney Griner, de 31 anos, foi condenada nesta quinta-feira (4) a nove anos e meio de prisão por crime de porte de drogas e contrabando. A atleta está detida na Rússia desde o último mês de fevereiro, quando a polícia a capturou na posse de vapor líquido a base de cannabis.

"Peço a condenação de Griner a nove anos e meio de prisão em uma colônia [penal] do regime clássico e a um milhão de rublos de multa" (16,6 mil dólares), afirmou o promotor Nikolai Vlasenko, segundo uma jornalista da AFP presente na audiência no tribunal em Khimki, perto de Moscou.

A atleta também terá que pagar uma multa de 1 milhão de rublos, o equivalente a US$ 16,5 mil (R$ 85,8 mil).

Legenda: Brittney Griner foi presa em fevereiro com base de cannabis Foto: Natalia KOLESNIKOVA/AFP

Defesa

Logo após o anúncio da sentença, os advogados de Brittney Griner informaram que vão recorrer da decisão. "O veredicto é totalmente absurdo. Vamos recorrer, sem dúvida", disseram os advogados da jogadora em comunicado.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou injusta a prisão. "É inaceitável e eu peço que a Rússia a liberte imediatamente, para que ela possa ficar com sua esposa, seus entes queridos, amigos e suas companheiras de equipe", disse em comunicado.

Legenda: Brittney Griner foi eleita 7 vezes para o All-star Foto: Evgenia Novozhenina/Pool/AFP

Quem é Brittney Griner?

Brittney Griner já foi eleita 7 vezes para o All-star e é considerada uma das estrelas do basquete feminino dos EUA. Ela faz parte do Phoenix Mercury e nos meses em que a NBA das mulheres (a WNBA) não tem partidas, Brittney joga na Rússia no UMMC Ekaterinburg. Ela recebe US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) por temporada, quatro vezes o que ela ganha pela WNBA. O último jogo dela no país europeu foi no dia 29 de janeiro.